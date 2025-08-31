Ubriaco supera a velocità una 'gazzella': bloccato e denunciato a Catania

I carabinieri della Stazione di Biancavilla, in provincia di Catania, lungo il viale dei Fiori sono stati sorpassati da un’autovettura di grossa cilindrata il cui conducente, col piede a tavoletta sull’acceleratore, ha proseguito in direzione di Adrano.I Carabinieri, considerata la condotta di guida, hanno iniziato a inseguirlo raggiungendolo poco dopo in via Casale dei Greci del comune di Adrano ed intimandogli di fermarsi con i dispositivi luminosi accesi e la paletta.L’automobilista, a quel punto, ha accostato il veicolo al margine della carreggiata ed è sceso dall’abitacolo su richiesta dei militari.