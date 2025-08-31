ou
ULTIME NOTIZIE

Incidente sullòa A3, 2 morti e 2 feriti gravi a Portici

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Barbagallo (Pd): "Catania campo di battaglia di Cosa Nostra"

Barbagallo (Pd): "Catania campo di battaglia di Cosa Nostra"

PoliticaCatania

"A Catania c'è un problema sicurezza enorme e chi non lo vede, o cerca di sminuirlo, è soltanto in malafede.
Dietro alle aggressioni, agli accoltellamenti e alle molteplici sparatorie si celano infatti non solo segnali intimidatori e un allarmante ed eccessiva presenza di armi da fuoco ma anche, e soprattutto, un tentativo della criminalità di continuare a controllare il territorio, in ogni modo. E' quello che abbiamo già fatto presente al prefetto Signoriello durante l'audizione dello scorso luglio in commissione nazionale antimafia. Non servono narrazioni forzate con interventi spot nè mettere la polvere sotto il tappeto. Serve invece intervenire e farlo subito. Da parte del governo nazionale e, in particolare, del ministro Piantedosi c'è una sottovalutazione dei problemi catanesi, che ci preoccupa molto. Lo scorso 8 maggio, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Catania ha proposto all'unanimità l'avvio dell'attività ispettiva in uno dei comuni della provincia. In 100 giorni il Viminale non ha mosso foglia". Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo l'ennesimo atto di violenza sfociato nell'omicidio di un 37enne parcheggiatore abusivo.
"C'e' - prosegue - un piano inclinato in cui la città sprofonda giorno dopo giorno. Ed in questo alveo di insicurezza percepita che la mafia si insinua per provare a riprendere il controllo del territorio, imponendo il pizzo e controllando le piazze di spaccio, anche nella movida. Per questo gli interventi random - come i controlli sanitari e le licenze, che certamente vanno fatti ma non sono la soluzione - non sono risolutivi. Occorre una maggiore coordinamento delle forze dell'ordine, integrando gli organici per consentire la copertura capillare del territorio.
Chiederò, in ufficio di presidenza della Commissione nazionale antimafia - conclude - di aprire un focus sull'emergenza sicurezza a Catania".

Potrebbero Interessarti