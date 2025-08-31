Ars, Geraci(Lega): "Nessuno scontro con Schifani, concentrati alla Manovra"

"Le polemiche estive sono già il passato, sovente la bella stagione è scarna di notizie e si fa di tutto per rappresentare una situazione che di fatto non è quella reale. Le recenti parole del presidente della Regione Renato Schifani hanno chiarito che non c'è alcuno scontro con Salvini e con la Lega.

Siamo già concentrati per ripartire con l'attività legislativa e con la manovra quater, e abbiamo davanti un mosaico di interventi che verranno finanziati con uno stanziamento di quasi 100 milioni di euro. Sul piatto, tra l'altro, ci sono gli le risorse per gli interventi nei Parchi archeologici, i fondi per il trasporto aereo finalizzati ad attrarre le compagnie aeree disposte a creare rotte intercontinentali dirette in Sicilia, lo scorrimento della graduatoria della Film Commission con i fondi di sviluppo e coesione, la stabilizzazione dei precari rimasti negli enti locali, il finanziamento della legge liberi di scegliere e la chiusura di alcuni contenziosi passivi attraverso i debiti fuori bilancio. Riguardo agli assetti nell'esecutivo regionale, la maggioranza affronterà il tema con le dovute attenzioni e per continuare un'azione di governo che sta facendo crescere la Sicilia con dati positivi sull'economia reale, riconosciuti anche dalle agenzie internazionali di rating". Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all'Assemblea regionale siciliana.