Calcio a 5, la Trombatore Rosolini fa il colpaccio a Ragusa nella prima di Coppa Italia

Inizia sotto i migliori auspici la stagione agonistica della Trombatore Rosolini di calcio a 5, che non 'stecca' alla prima di Coppa Italia. La Trombatore che disputerà il campionato di C1, in Coppa ha espugnato il parquet di Ragusa, battendo la Meta per 5 a 2. In campo a fare la differenza è stato il divario tecnico degli ospiti ed il risultato finale non è mai stato messo in discussione. I ragazzi guidati da Bonventre sono andati a segno con Luigi Ciccazzo, Sparagnini ed una tripletta di Pablo, quest'ultimo, incontenibile sul rettagongolo di gioco. La gara di ritorno è in programma per sabato prossimo, 6 settembre.

Nella prima di andata di Coppa Italia, l'altra formazione di Rosolini, l'Handball Club ha battuto lo Sporting Scicli per 5 a 0, mentre il derby della montagna tra Real Palazzolo e Ferla, è stato ad appannaggio dei ferlesi che hanno vinto per 7 a 2.