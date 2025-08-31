Assaltano un bancomat nel Foggiano ma fuggono a mani vuote

Hanno assaltato l'ufficio postale del piccolo comune di Castelluccio dei Sauri in provincia di Foggia utilizzando la tecnica della cosiddetta marmotta, ovvero un ordigno rudimentale esplosivo inserito all'interno dello sportello di erogazione automatica del denaro.

Esplodendo ha provocato l'apertura dello sportello, ma i malviventi sono fuggiti a mani vuote. È accaduto nella notte intorno alle 4 quando il violento boato ha svegliato gran parte dei residenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per tentare di risalire agli autori. Ingenti, a quanto si apprende, i danni alla struttura.