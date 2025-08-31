Coppa Italia di Eccellenza, il Modica fatica con il Palazzolo ma vince (1 a 0): decide rigore di Savasta

Il Modica si aggiudica la gara di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza battendo il Palazzolo con un rigore messo a segno da Savasta. Il penalty era stato concesso senza alcuna esitazione per l'atterramento in area di Asero da parte del portiere ospite. Partita spigolosa, a volte anche cattiva, condizionata da alcune decisioni arbitrali discutibili: un gol annullato al Modica per un fuorigioco molto dubbio, troppe ammonizioni e due espulsioni. Primo tempo gradevole, con il Modica a manovrare, spesso di prima intenzione, con scambi rapidi e "sciabolate" da una parte all'altra del campo. La ripresa ha lasciato a desiderare: è affiorata la stanchezza per il caldo e il nervosismo ha condizionato il rendimento delle due squadre. Discreta cornice di pubblico. Dal Modica, comunque, ci si aspettava di più, anche se il portiere Romano non ha corso seri pericoli. La gara di ritorno è in programma domenica 7 settembre a Palazzolo Acreide.

Nella foto, il rigore realizzato da Savasta