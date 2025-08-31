Volley Modica, Alessandra Ruta è il nuovo team manager

C'è un nuovo arrivo nello staff tecnico dell'Avimecc Volley Modica che da domani inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato di serie A3 che prenderà il via il prossimo 26 ottobre. Si tratta di Alessandra Ruta, che sarà il nuovo Team Manager dei “Galletti” di coach Enzo Distefano.

Alessandra Ruta, che ha chiuso con la pallavolo giocata nel 2022 con la promozione ottenuta con la maglia del Cus Volley Catania è voluta rimanere nel mondo del volley e da tre anni ha intrapreso la carriera di Team Manager.

Da giocatrice ha mosso i primi passi nelle giovanili della PVT Modica, con la quale ha vinto il campionato regionale e partecipato con risultati eccellenti alle finali nazionali. Oltre che con le biancorosse modicane ha vestito le maglie di Volley Ribera, Spes Matera, Costanzo Siracusa, Kefa Volley Cefalù, Holimpia Siracusa e Anspi S. Antonio Padova.

Come Team Manager, ha lavorato con buoni risultati in campo femminile con Pallavolo Zafferana e nelle ultime due stagioni al Cus Volley Catania. Ora il passaggio alla pallavolo maschile e alla sua prima esperienza in un campionato impegnativo come il campionato di serie A3.