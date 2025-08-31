ou
Corsa, sudore e applausi al Siracusa, ma i tre punti li porta a casa il Monopoli

La "nuova vita" dell scuola Lipparini-Miccichè: pubblicato il bando europeo

PoliticaRagusa

Un passo avanti importante per la Scuola Media “Lipparini-Miccichè” dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” di Scicli. Il CUC (Centrale Unica di Committenza) di Comiso ha pubblicato il bando europeo per la progettazione relativa all’adeguamento sismico e architettonico, nonché alla diagnosi sismica ed energetica dell’edificio, nell’ambito del Programma FSC 2021/2027 – Del. Cipess n. 25/2023. Si tratta di una procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: un passaggio fondamentale per dare finalmente alla città una scuola sicura, moderna ed efficiente.
Il progetto prevede un investimento complessivo di 8 milioni e 993 mila euro, il finanziamento più importante in Sicilia destinato all’ammodernamento di una scuola, di cui oltre 387 mila euro per la progettazione e direzione lavori. Contestualmente sono in fase avanzata i lavori alla sede Miccichè di Corso Mazzini, che ospiterà 12 aule: interventi di ristrutturazione e ammodernamento che comprendono l’installazione di un ascensore, di una scala antincendio e la realizzazione di nuovi servizi igienici per alunni e docenti.
I consiglieri di Forza Italia Giannone e Arrabito, in una nota, esprimono ringraziamenti all'onorevole Nino Minardo, al Presidente della Regione Renato Schifani, all’Assessore regionale Mimmo Turano, al Sindaco Mario Marino e all’ingegnere Andrea Pisani.

