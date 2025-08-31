ou
Corsa, sudore e applausi al Siracusa, ma i tre punti li porta a casa il Monopoli

Scicli, a Sampieri presentato il libro di Concetto Prestifilippo sul fotografo Giuseppe Leone

CulturaRagusa

Un piccolo mattone è stato elevato alla memoria di Peppino Leone, fotografo della realtà siciliana, al termine della presentazione per “Autori & Libri, conversando a Sampieri” al Pata Pata. Concetto Prestifilippo autore di “ Giuseppe Leone ovvero un sogno fatto in Sicilia” (Mimesis edizioni) ha presentato la sua opera dialogando con il giornalista Andrea G. Cerra. Dalle sessanta foto e dall’allegata intervista a Ferdinando Scianna, altro fotografo siciliano di grande talento, è emerso il senso e il significato dei lavori di Leone deceduto nell’aprile dello scorso anno. Ha avuto la capacità di raccontare per immagini la sua terra dall’angolo esclusivo e attento del suo occhio.
Alla fine della presentazione anche il giornalista di lungo corso come Carlo Ottaviano ha dato la sua testimonianza: gli anni della gioventù vissuti a Ragusa con i periodici del tempo e le foto di Peppino Leone ad immortalare momenti di racconti ormai dimenticati.
Sarebbe auspicabile l’istituzione di una Fondazione a nome di Giuseppe Leone che potesse contenere, governare e conservare i 500 mila scatti che sono il film di una Sicilia che rischia i colpi dall’oblio e dalla dimenticanza.
Prossimo appuntamento per “Autori & Libri, conversando a Sampieri” al living del Pata Pata giovedì 4 settembre alle ore 19,00 con la presentazione del libro di Daniela Montemagno dal titolo: “Anna Marchesini una e trina”. L’autrice dialogherà con la giornalista Monica Cartia.

