Corsa, sudore e applausi al Siracusa, ma i tre punti li porta a casa il Monopoli

Corsa, sudore e applausi. Non bastano al Siracusa che perde in csa per 2 a 1 contro un Monopoli attrezzato per la categoria. Azzurri volenterosi nel contrastare gli ospiti, ma sono ancora giovani dibelle e future speranze. Unico punto di riferimento per il Siracusa resta Candiano, calciatore esperto che può fare la serie C. Si salvano pure Contino, Capanni, Ba Racine e Valente che entra in campo a partita già compromessa. L'ex Padova prova un malefico spiovente, ma Arcieri smanaccia la sferain

Questa sera c'erano tutti i presupposti per annullare la casella zero punti in classifica, ma un po' per demerito, un po per sfortuna, gioisce solo il Monopoli con una cinquantina di tifosi al seguito. Il sogno azzurro dura sessanta secondi. Passa in vantaggio il Siracusa con Capanni al 13'. I ragazzi di Turati presi dall'euforia del vantaggio, non riescono a riposizionarsi in campo ed i pugliesi con Fall agguantano il pareggio.

La svolta della partita arriva nel secondo tempo. Al 73' Falla stende in areail lanciatissimo Longo e l'arbitro indica il dischetto del penalty. E' lo stesso giocatore a firmare l 1 -2. Per il Siracusa è il colpo del ko, la squadra non reagisce ed il Monopoli dà spettacolo di 'marpioneria'. Nel finale due occasioni per gli ospiti con Tirelli. E' bravo Bonucci a districarsi. E' parere diffuso che questo Siracusa è meno competitivo della frmazione che lo scorso anno ha vinto il campionato. Ancora non c'è nulla di compromesso. Ma servono rinforzi adatti alla categoria