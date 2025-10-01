ou
Turista romana dispersa in mare a Salina: trovata cadavere a largo di Lipari

CronacaMessina

E' stata trovata morta al largo di Lipari la turista romana dispersa in mare nelle Eolie. A segnalare il corpo senza vita è stato l'equipaggio di un peschereccio. Sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia costiera, che ha provveduto a recuperare il cadavere.
La donna, venerdì scorso, al largo dell'isola di Salina si sarebbe allontanata dal gommone con pinne e maschera, senza però fare ritorno. L'allarme è stato lanciato dal marito, che ha fatto rientro in porto e ha chiesto l'intervento dei soccorsi.

