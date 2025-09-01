Scontro frontale tra due auto sulla Modica - Mare: muore un pensionato, grave una ragazza

Mortale incidente stradale questa mattina sulla Modica-mare. Nello scontro fra due auto a perdere la vita è stato un uomo di 88 anni, Antonino Pluchino, ex titolare di una storica scuola guida di Modica Alta, alla guida di una Fiat Punto; ferita in maniera grave una 32enne di Scicli che era alla guida di una Peugeot. La donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente verificatosi all’intersezione tra la ex Strada provinciale 44 e la Provinciale 66. Si è trattato di uno scontro frontale e l'uomo alla guida della Punto è rimasto incastrato tra le lamiere: per lui non c'è stato nulla da fare malgrado l'intervento del personale del 118 e dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Modica; la strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore in modo da consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi. La Modica-mare si conferma, purtroppo, una strada molto pericolosa che, tra l'altro, avrebbe bisogno di manutenzione straordinaria per eliminare buche, avvallamenti e asfalto disastrato in molti tratti.