Sventato furto in un appartamento: scattano quattro arresti a Carini

I Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini hanno arrestato 4 palermitani, tra cui una donna di età compresa tra i 56 e i 66 anni, tutti accusati di tentato furto in abitazione aggravato e violazione di sigilli. Durante il controllo del territorio, l'interesse dei militari è stato attirato dalla presenza di più auto parcheggiate nelle vicinanze di un'abitazione in Fondo Cicala, nota ai Carabinieri perché sottoposta a sequestro. I carabinieri, con le opportune cautele, si sono avvicinati all'appartamento dove, sono riusciti a bloccare i quattro indagati intenti ad asportare condizionatori, scaldabagno elettrico, impianti elettrici ed altri oggetti ritenuti di utilità. Tutta la refurtiva è stata sequestrata. Gli arresti sono stati tutti convalidati dal gip del Tribunale di Palermo.