Finanza, a Caltanissetta Beppe La Sala comandante del Pef

Il Tenente Colonnello Antonino Sciabarrà, dopo 4 anni alla guida del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, lascia Caltanissetta per assumere un altro prestigioso incarico presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento. Il Tenente Colonnello Sciabarrà, nel corso degli anni, ha ricoperto incarichi operativi di crescente importanza alle sedi, tra le altre, di Milano, Torino, Palermo e Siracusa. Arrivato al Comando del Nucleo PEF di Caltanissetta nel 2021, ha guidato importanti attività investigative nei settori maggiormente strategici del Corpo, quali il contrasto alla Criminalità Organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti, alle frodi fiscali e alla tutela della spesa pubblica locale, nazionale e comunitaria. Al suo posto arriva il Tenente Colonnello Beppe La Sala, proveniente dal Gruppo di Caltanissetta, dove ha prestato servizio nell'ultimo triennio. L'Ufficiale, arruolatosi nel Corpo nell'anno 2004, ha maturato esperienze operative nelle Province di Bari, Milano, Palermo, Enna e, in ultimo, Caltanissetta, in comparti operativi delle fiamme gialle. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Colonnello Stefano Gesuelli, nel salutare i due Ufficiali, ha espresso il suo particolare apprezzamento al Tenente Colonnello Antonino Sciabarrà per l'ottimo lavoro svolto alla sede di Caltanissetta, dove l'Ufficiale si è trovato a dirigere importantissime indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria distrettuale.