Roberta Corsaro è il nuovo dirigente del Commissariato di Avola

Cambiano i vertici di due Uffici della Polizia di Stato in provincia di Siracusa. Il dott. D’Arrigo, dal luglio del 2022 dirigente del Commissariato di P.S. di Avola, è stato chiamato a ricoprire il prestigioso incarico di dirigere la Squadra Mobile della Questura di Siena. Il Commissario D’Arrigo, in questi anni alla guida dell’importante Commissariato avolese, ha riportato importanti successi sotto il profilo della prevenzione e della repressione dei reati in quel territorio. Si è particolarmente distinto, nonostante la giovane età e i pochi anni di servizio come funzionario della Polizia di Stato, per le sue spiccate doti professionali ed umane che hanno consentito agli uomini del Commissariato avolese di lavorare in serenità ed in maniera proficua. Anche nell’interlocuzione con la società civile, i cittadini e le autorità scolastiche e comunali, Pietro D’Arrigo ha tenuto sempre un atteggiamento di grande collaborazione sinergica con tutti gli attori istituzionali presenti nel territorio. A sostituire il dott. D’Arrigo andrà ad Avola la dott.ssa Roberta Corsaro, già dirigente delle Volanti della Questura di Siracusa. Roberta Corsaro, in questi anni alla guida delle Volanti, ha acquisito un’importante esperienza nel controllo del territorio che metterà al servizio nel suo nuovo incarico in provincia, con l’entusiasmo e la professionalità fino ad oggi dimostrati.​ Infine, a dirigere le Volanti della Questura, giunge da Licata il Commissario Capo Giuseppe Garro. Il dott. Garro, già responsabile della Squadra Investigativa del Commissariato di Gela, ha diretto, prima di arrivare a Siracusa, il Commissariato di Licata. Il Questore Roberto Pellicone nella mattinata odierna ha ricevuto la dott.ssa Corsaro ed il dott. Garro per augurare loro un proficuo lavoro a servizio della cittadinanza ed ha ringraziato il dott. D’Arrigo per il lavoro svolto in questa provincia augurandogli ulteriori risultati per il suo nuovo incarico.