Ucraina, Meloni al vertice dei volenterosi di Parigi

Meloni parteciperà alla riunione dei leader della cosiddetta coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, prevista per giovedì. L'Eliseo fa sapere che il presidente francese Macron copresiederà il summit a Parigi con il premier britannico Starmer, alla presenza del presidente ucraino Zelensky. Gli altri leader saranno collegati da remoto. 'Dopo la riunione fra europei e americani a Washington il 19 agosto, i capi di stato e di governo discuteranno dei lavori sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina condotti nelle ultime settimane e faranno un punto sulle conseguenze da trarre dall'atteggiamento della Russia, che si ostina a rifiutare la pace', dice l'Eliseo.