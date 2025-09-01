Sospette interferenze russe sul Gps del volo di Von der leyen

Domenica pomeriggio un presunto attacco di interferenza russa contro von der Leyen ha disattivato i servizi di navigazione Gps in un aeroporto bulgaro e ha costretto l'aereo della presidente della Commissione europea ad atterrare utilizzando mappe cartacee. Lo riporta il Financial Times. L'areo stava trasportando von der Leyen da Varsavia a Plovdiv ed è stato privato dei sistemi di navigazione elettronica durante l'avvicinamento all'aeroporto della città. Tre funzionari informati sull'incidente lo hanno definito un'operazione di interferenza russa, scrive l'Ft.