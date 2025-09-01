La Global Sumud Flotilla è rientrata a Barcellona per il maltempo

La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla salpata ieri da Barcellona per portare aiuti umanitari a Gaza, è rientrata all'alba di oggi nel porto catalano a causa del maltempo che si è abbattuto sul nordest della Spagna.

Lo segnalano fonti dell'organizzazione riprese dai media iberici. La decisione di rientrare è stata presa per garantire la sicurezza degli equipaggi che trasportano oltre 300 attivisti, fra cui Greta Thunberg. Attualmente è in corso una riunione per decidere come e quando ripartire, segnalano fonti dell'organizzazione riprese dall'agenzia Efe.

"A causa delle condizioni meteorologiche pericolose, abbiamo realizzato una prova in mare e siamo rientrati in porto per lasciare passare la tempesta. Questo ha comportato un ritardo nella nostra partenza per evitare complicazioni alle imbarcazioni più piccole", hanno segnalato fonti dell'organizzazione della Global Sumud Flotilla. "A fronte del vento di oltre 30 nodi e alla imprevedibilità del mediterraneo, abbiamo preso questa decisione per dare priorità alla sicurezza e al benessere di tutti i partecipanti e garantire il successo della nostra missione", si aggiunge. Il cambio di programma ha comportato una modifica dei piani iniziali anche per le altre imbarcazioni che si uniranno alla spedizione dai porti italiano di Genova e in Sicilia e da Tunisi e dalla Grecia. L'intenzione degli organizzatori della spedizione è ripartire da Barcellona nel primo pomeriggio di oggi.