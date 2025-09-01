ou
Ragusa, le case popolari di via Risorgimento: le richieste di Iblea Acque

PoliticaRagusa

Un sopralluogo tecnico negli alloggi popolari a canone agevolato di via Risorgimento è stato effettuato questa mattina da parte dei tecnici di Iblea Acque, con la presenza dei rappresentanti dell’Istituto autonomo case popolari. A darne comunicazione la consigliera comunale Rossana Caruso che sta seguendo l’intricata vicenda. “Secondo quanto mi è stato riferito a seguito del sopralluogo – chiarisce Caruso – Iblea Acque ha richiesto, come da prassi, la realizzazione di una nicchia esterna, i cui costi sono a carico dell’istituto, per l’alloggiamento del contatore generale, da collocare sul muro di confine lato esterno degli immobili, al fine di garantire un accesso diretto e indipendente dai locali abitativi. La società ha inoltre manifestato disponibilità a procedere con l’interconnessione alla rete idrica, previa accettazione del preventivo che sarà formalmente presentato all’Iacp. Solo dopo tale approvazione sarà possibile avviare i lavori di allacciamento”. Questa, dunque, la situazione allo stato attuale. La consigliera spiega che continuerà a seguire da vicino gli sviluppi e si impegna a fornire aggiornamenti puntuali alla collettività sulla tematica in questione.

