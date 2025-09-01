ou
Cittadinanza onoraria Reggio Calabria a presidente Fifa Infantino

Parte domani da Palermo la Carovana della pace: è promossa dalle Acli

CronacaPalermo

Prende il via domani da Palermo la Carovana della pace, iniziativa itinerante delle Acli che attraverserà l'Italia da Sud a Nord per concludersi il 15 dicembre a Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, con la consegna di un appello alle istituzioni comunitarie. L'obiettivo è portare nei luoghi della quotidianità - scuole, fabbriche, cooperative, cantieri, università, ospedali, teatri e campi agricoli - un messaggio concreto di pace, giustizia sociale e disarmo, a partire dal lavoro. La Carovana intende denunciare la logica tossica secondo cui "la guerra fa bene all'economia", riaffermando che la vera crescita, pur più lenta, è quella generata da un'economia di pace, equa e inclusiva. La Carovana muove i primi passi dal Centro Tau, realtà educativa e sociale radicata nel quartiere Danisinni nell'88 grazie a volontari e giovani francescani della parrocchia S.Maria della Pace, oggi un presidio fondamentale per il sostegno ai ragazzi e alle famiglie dei quartieri Cipressi, Ingastone e Danisinni. Con l'associazione Inventare Insieme e la ComunitàEducante Zisa-Danisinni, ha avviato percorsi di animazionesociale, formazione, legalità e rigenerazione urbana,trasformando spazi abbandonati in luoghi di comunità e cultura. "Con questa Carovana vogliamo rimettere in circolo una parola chiara e radicale: la pace si costruisce con il lavoro, non con le armi né con i dazi", dice Pierangelo Milesi, vicepresidente Acli con delega alla pace. Dopo Palermo, la Carovana proseguirà il 3 settembre a Caltanissetta, il giorno dopo a Favara e Avola. Il 5 settembre a Siracusa. La tappa conclusiva in Sicilia sarà il 6 a Catania,alla presenza dell'arcivescovo Luigi Renna. "Siamo davvero felici di ospitare la campagna 'Peace at Work- Il lavoro costruisce la pace', promossa dalle Acli nazionali",afferma Agata Aiello, presidente delle Acli Sicilia e membro di presidenza nazionale delle Acli.

