Incendio in un'area privata non bonificata a Bagheria

CronacaPalermo

Un incendio si è sviluppato in un'area privata situata tra via Costanza di Altavilla e via Cherubini, a Bagheria (Palermo), presumibilmente a causa di rifiuti abbandonati. Le fiamme, che hanno interessato sterpaglie, rifiuti e materiale di scarto, sono state prontamente domate grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Il terreno è in stato di abbandono e per questo i proprietari verranno sanzionati e denunciati per l'incauta custodia dell'area. Nel pomeriggio, per completare le operazioni e prevenire ulteriori rischi, è intervenuta la squadra dei volontari dell'associazione di Protezione Civile Vigili del fuoco in congedo. L'azione dei volontari è stata fondamentale per spegnere gli ultimi focolai rimasti sotto le sterpaglie e i rifiuti e per bonificare completamente l'area, rendendola sicura. L'Assessore alla Protezione civile comunale Emanuele Tornatore ha ringraziato i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile per il loro pronto intervento. "Purtroppo, episodi come questo sono una diretta conseguenza dell'inciviltà di chi abbandona i rifiuti e della negligenza di chi non si prende cura delle proprie aree private" ha detto l'assessore. Il Comune di Bagheria, attraverso l'operato della polizia municipale e dei volontari della protezione civile, costantemente attivi sul territorio e coordinati anche dal COC (centro operativo comunale) continuerà a vigilare e ad agire con fermezza per sanzionare questi comportamenti la sicurezza e il decoro del nostro territorio.

