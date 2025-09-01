Schifani nomina De Lisi garante dei diritti dei detenuti in Sicilia

ou
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato Antonino De Lisi (nella foto), avvocato e attuale presidente della Commissione carceri e diritti civili della Camera penale di Palermo, quale nuovo Garante regionale dei diritti dei detenuti. De Lisi ha tra l'altro assunto il ruolo di avvocato di partecivile in alcuni dei procedimenti legati alle vittime dellastrage aerea di Ustica. La nomina segue le dimissioni di Santi Consolo, che ha lasciato l'incarico per motivi personali lo scorso 31 marzo. "Desidero ringraziare sentitamente Santi Consolo - dice Schifani - per l'impegno e la dedizione dimostrati nello svolgimento di una funzione tanto delicata. A nome della Regione esprimo a lui gratitudine per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro. Allo stesso tempo rivolgo i miei auguri di buon lavoro ad Antonino De Lisi, certo che la sua esperienza e sensibilità verso il mondo carcerario saranno preziose per garantire il rispetto dei diritti e la dignità delle persone detenute"

