Acquedotti, interventi a Fulgatore - Alcamo e Fanaco

CronacaTrapani

Siciliacque effettuerà questa settimana una serie di interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti Fulgatore-Alcamo e Fanaco per potenziare e rendere più efficiente la rete idrica di sovrambito, riducendole perdite. I lavori nel Fulgatore-Alcamo renderanno necessaria la sospensione dalle 7 dell'erogazione nei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice (frazione Ballata), BusetoPalizzolo (frazione Bruca), Calatafimi-Segesta (zona industrialecontrada Fegotto), Trapani (frazioni di Fulgatore e Ummari). Ilripristino delle normali forniture avverrà progressivamente trale ore 14 e le ore 19 di mercoledì 3 settembre. Dalle ore 5 di giovedì 4 settembre prenderanno il via i lavoridi manutenzione lungo l'adduttore principale dell'acquedottoFanaco. Sette in totale gli interventi che saranno eseguitinelle province di Agrigento e Caltanissetta. Saranno sospese perun giorno le forniture ai Comuni di Acquaviva Platani,Bompensiere, Canicattì, Aragona, Campofranco, Casteltermini,Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino,Sutera, oltre ai Consorzi di Bonifica 3 e 4. Il riavviodell'erogazione idrica è previsto fra le ore 12 e le ore 20 divenerdì (5 settembre).

