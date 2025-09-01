Doveva essere ai domiciliari ma litigava in strada: arrestato a Catania

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d'Appello di Catania, nei confronti di un catanese di 22 anni, già condannato in primo grado per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era evaso dagli arresti domiciliari ed è stato sorpreso in strada, nel quartiere San Cristoforo, dagli agenti mentre litigava con un'altra persona, probabilmente per questioni irrisolte legate all'attività di spaccio. I due sono stati separati e identificati. È proprio in questa fase che, dalle verifiche compiute nella banca dati in uso alle forze di polizia, è emerso che il giovane si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e che, pertanto, si era allontanato dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione, violando, di fatto, le prescrizioni della misura. Per il 22enne è così scattata la denuncia per evasione, alla luce della sua condotta, però, la Corte d'Appello ha disposto l'aggravamento della misura cautelare, ordinando la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento dei giudici è stato eseguito dai poliziotti della squadra Volanti che si sono recati nell'abitazione del giovane, nel quartiere San Cristoforo, e, dopo gli adempimenti di rito, l'hanno condotto in carcere.