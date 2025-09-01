ou
ULTIME NOTIZIE

Cittadinanza onoraria Reggio Calabria a presidente Fifa Infantino

Attacco hacker due giorni al sito del Comune di Catania

Attacco hacker due giorni al sito del Comune di Catania

PoliticaCatania

Il Comune di Catania è stato oggetto, nelle giornate di venerdì e sabato, di attacchi informatici di tipo DoS (Denial-of-Service), che hanno colpito ripetutamente il sito istituzionale. Si tratta di un attacco informatico che ha lo scopo di rendere un servizio online non disponibile agli utenti legittimi, saturando il sito con un'enorme quantità di traffico o di richieste. I tecnici della Direzione comunale dei Servizi Informativi sono intervenuti immediatamente per il ripristino, e sono tuttora in corso verifiche su tutti i servizi erogati agli utenti che vengono progressivamente riportati online. Di concerto con la polizia postale e l'Acn (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) sono in corso indagini per risalire agli autori degli attacchi.

