Sede del 118 a Gela in un immobille confiscato alla mafia

La nuova sede operativa del 118, a Gela (Caltanissetta), verrà collocata in un immobile confiscato alle organizzazioni mafiose e nella disponibilità del Comune. La giunta municipale ha approvato il comodato d'uso gratuito, sulla base di un accordo stipulato con l'Asp. Attualmente il servizio d'emergenza 118 è ubicato in un seminterrato dell'ospedale "Vittorio Emanuele", ritenuto non idoneo. Per l'amministrazione comunale la finalità degli immobili sottratti alla mafia "deve essere sociale e a tutela degli interessi primari della collettività, a partire dal diritto alla salute".