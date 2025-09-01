ou
ULTIME NOTIZIE

Cittadinanza onoraria Reggio Calabria a presidente Fifa Infantino

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sede del 118 a Gela in un immobille confiscato alla mafia

Sede del 118 a Gela in un immobille confiscato alla mafia

CronacaCaltanissetta

La nuova sede operativa del 118, a Gela (Caltanissetta), verrà collocata in un immobile confiscato alle organizzazioni mafiose e nella disponibilità del Comune. La giunta municipale ha approvato il comodato d'uso gratuito, sulla base di un accordo stipulato con l'Asp. Attualmente il servizio d'emergenza 118 è ubicato in un seminterrato dell'ospedale "Vittorio Emanuele", ritenuto non idoneo. Per l'amministrazione comunale la finalità degli immobili sottratti alla mafia "deve essere sociale e a tutela degli interessi primari della collettività, a partire dal diritto alla salute".

Potrebbero Interessarti