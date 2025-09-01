ou
ULTIME NOTIZIE

Cittadinanza onoraria Reggio Calabria a presidente Fifa Infantino

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Allevamento abusivo e rifiuti al Simeto: una denuncia

Allevamento abusivo e rifiuti al Simeto: una denuncia

CronacaCatania

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, insieme al personale veterinario dell'Asp di Catania, hanno sequestrato un allevamento abusivo e diverse aree adibite a discarica abusiva di rifiuti speciali. Denunciato un 52enne catanese per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, combustione illecita di rifiuti e deterioramento di habitat naturale all'interno di un sito protetto. In particolare, gli specialisti del Nucleo Investigativo, hanno accertato, all'interno della Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto - area di elevato pregio ambientale ricadente in zone ZPS e ZSC - la presenza di 13 suini, una ventina tra oche, galline, tacchini e faraone, e 4 equini, tutti privi di sistemi di identificazione e documentazione sanitaria. Gli animali, rinchiusi in recinti improvvisati e mantenuti in condizioni igieniche precarie, vivevano tra pozze di acqua putrida e le proprie deiezioni, alimentandosi con scarti ortofrutticoli privi di tracciabilità. Nel prosieguo delle attività è stato anche accertato che, su tre diverse aree adiacenti all'allevamento, era stata smaltita una notevole quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, alcuni dei quali dati alle fiamme e addirittura in fase di combustione al momento dell'arrivo delle pattuglie. Tra i materiali sequestrati c'erano imballaggi in plastica e cartone, elettrodomestici dismessi, mobilio, accumulatori, tubi, pannelli coibentati, bobine e RAEE. E' stato inoltre sequestrato un autocarro privo di copertura assicurativa e revisione, utilizzato per il trasporto di frutta invendibile destinata all'alimentazione degli animali. Il tutto all'interno di un'area posta tra l'argine destro del fiume Simeto ed il Gornalunga, soggetta a stringenti vincoli ambientali perché particolarmente protetta.

Potrebbero Interessarti