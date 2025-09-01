Il Siracusa dopo due sconfitte di fila si rafforza con Frisenna e Cancellieri

Marco Turati fa bene ad elogiare il suo Siracusa nonostante le ultime due sconfitte e zero punti in classifica. Il tecnico ha riconosciuto l'impegno della sua squadra imbottita di ragazzini. Sà anche che con questo andazzo il baratro è dietro l'angolo. Anche il presidente Ricci è consapevole che servono i rinforzi per non rischiare di retrocedere. Dopo il ko interno con il Monopoli, la società ha risposto alle richieste del tecnico, ma anche della piazza, quella piazza che sta con i piedi per terra e capisce che la serie C è tutt'altra cosa rispetto ai Dilettanti. Così altri due colpi dimercato sono stati pizzati quest'oggi. Si tratta di Giulio Frisenna, 23 anni, nella passata stagione in forza al Catania. Altro colpo di mercato, riguarda il difensore esterno, Damiano Cancellieri, 24 anni, con esperienza nel campionto di terza serie, avendo indossato le maglie di Avellino e Triestina ed ha pure giocato in B con il Perugia. Siracusa deciso a non mandare in frantumi il 'progetto Ricci'.

(Nella foto Giuio Frisenna)