Modica, Andrea Tidona e Rino Cirinnà jazz band in scena con "Mizzica...questo è jazz

La stagione "In teatro aperto" si conclude nell'atrio di Palazzo San Domenico di Modica con uno spettacolo originale che vede protagonisti l'attore modicano Andrea Tidona e Rino Cirinnà jazz band. Lo spettacolo è scritto da Marina Romeo per la regia di Alessandro Machia. "Mizzica...questo è jazz" è in programma sabato 6 settembre con inizio alle 21. Prenotazioni al botteghino del Teatro Garibaldi di Modica o su Ciaotickets.