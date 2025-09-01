Asp di Enna, si rafforza il reparto di Senologia all'Umberto I°

Il Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna si rafforza nel settore della prevenzione oncologica femminile con l'arrivo della dottoressa Marianna Roberta Tomasello, che ha ricevuto un incarico a tempo determinato presso il reparto di Senologia. Lo rende noto l'Asp di Enna, sottolineando in una nota che "l'incarico rappresenta un passo significativo per il potenziamento dei servizi di diagnosi precoce del tumore al seno nell'area ennese. La presenza di una nuova dottoressa consentirà di ampliare l'offerta di screening mammografico, aumentando il numero di prestazioni disponibili, e allo stesso tempo porterà un aiuto rilevante all'Intera UOS di senologia Diretta dalla Dr.ssa Teresa Bizzini già punto di riferimento per le donne nel territorio".

Uno degli obiettivi principali del nuovo incarico, prosegue la nota, "è la riduzione dei tempi di attesa per gli esami di screening, un problema che da tempo interessa molte strutture sanitarie siciliane. Con l'incremento delle prestazioni erogate, si prevede un miglioramento dell'accesso ai controlli preventivi, fondamentali per la diagnosi precoce del carcinoma mammario.

La Senologia rappresenta una delle branche mediche più delicate e strategiche nella lotta contro i tumori femminili, dove la tempestività della diagnosi può fare la differenza nel percorso terapeutico e nella prognosi delle pazienti".

"L'arrivo della dottoressa Tomasello si inserisce nel progetto in itinere di incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta sanitaria presso l'Asp di Enna, che continua a rappresentare con costanza il principale obiettivo della Direzione Strategica", conclude la nota.