Gennuso (FI): L'Ars approvi il ddl sull'infermiere di Comunità"

"Prendo atto delle dichiarazioni dell'assessore Faraoni sulla formazione degli infermieri di famiglia e comunità, ma è fondamentale che la Regione investa in questa figura professionale strategica per il benessere delle nostre comunità.

Ricordo che già nel marzo 2023 ho presentato un disegno di legge specifico per istituire formalmente questa figura, regolandone ruoli, competenze e funzioni.

Su questo tema occorre maggiore energia e un atteggiamento più propositivo da parte di tutti.

Per questo auspico che il Governò sostenga in Assemblea Regionale un approccio operativo che porti ad approvare il disegno di legge già presentato, una proposta concreta per dare struttura normativa a un servizio essenziale.

L'infermiere di comunità rappresenta un pilastro importante per una sanità di prossimità efficace, lavorando insieme ai medici di famiglia, ai pediatri e alle altre figure sanitarie territoriali."

Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, commentando le parole dell'assessore alla Salute Daniela Faraoni, che ha comunicato l'avvio dei percorsi formativi al Cefoas per gli infermieri di famiglia e comunità.