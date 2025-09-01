Comiso, viola prescrizioni del Tribunale: arrestato

Un uomo di 42 anni, residente a Comiso, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in carcere dopo aver violato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, durante i controlli di routine, avevano ripetutamente riscontrato che il 42enne non rispettava gli obblighi imposti. Le numerose segnalazioni hanno portato il Tribunale a revocare l’affidamento, disponendo che la pena venga scontata in carcere. L'uomo è stato quindi rinchiuso nella Casa Circondariale di Ragusa.