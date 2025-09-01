ou
ULTIME NOTIZIE

Cittadinanza onoraria Reggio Calabria a presidente Fifa Infantino

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Nascondeva nell'auto una pistola clandestina, fermato a Reggio

Nascondeva nell'auto una pistola clandestina, fermato a Reggio

Altro sud

I carabinieri hanno fermato a Reggio Calabria, nel quartiere "Rosario Valanidi", un uomo che nascondeva nella sua automobile una pistola clandestina.
Il fermo é stato effettuato nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale in contrada "San Nicola".
Insieme alla pistola, una 38 special marca "Colt", i militari hanno trovato nella vettura dieci cartucce dello stesso calibro.
L'uomo, in attesa della convalida del fermo, è stato condotto in carcere.

Potrebbero Interessarti