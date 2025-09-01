Nascondeva nell'auto una pistola clandestina, fermato a Reggio

I carabinieri hanno fermato a Reggio Calabria, nel quartiere "Rosario Valanidi", un uomo che nascondeva nella sua automobile una pistola clandestina.

Il fermo é stato effettuato nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale in contrada "San Nicola".

Insieme alla pistola, una 38 special marca "Colt", i militari hanno trovato nella vettura dieci cartucce dello stesso calibro.

L'uomo, in attesa della convalida del fermo, è stato condotto in carcere.