Cittadinanza onoraria Reggio Calabria a presidente Fifa Infantino

Altro sud

" A Gianni Infantino, presidente della FIFA, di origini reggine, sarà conferita la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria".
Lo afferma, in una nota, il sindaco Giuseppe Falcomatà.
"Si tratta di un riconoscimento - aggiunge Falcomatà - che premia l'impegno del massimo dirigente del calcio mondiale nella diffusione e valorizzazione dello sport come strumento universale crescita educativa e inclusione sociale. Grazie alla sua preziosa guida la Fifa ha promosso progetti a sostegno dei giovani, delle comunità più fragili e a tutela delle donne nello sport. La nostra città, che da sempre ha un legame profondo con il calcio, riconosce al presidente Infantino un rapporto speciale, radicato nelle sue origini familiari e dimostrato più volte attraverso vicinanza e sostegno alle realtà sportive locali. In questo contesto la massima onorificenza cittadina rappresenta un segno di riconoscenza e stima verso un leader che, a livello internazionale, ha saputo diffondere i valori educativi e sociali dello sport".
La cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria ad Infantino é in programma nei prossimi giorni.

