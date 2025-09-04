Ayeda, 2 anni all'Ismett di Palermo. Schifani: "E'uno dei giorni più belli della vita"

"Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Di fronte al grido di aiuto della piccola Ayeda e della sua famiglia la Sicilia non si è voltata dall'altra parte. Si è messa in moto una straordinaria mobilitazione umanitaria che ha visto istituzioni, associazioni e cittadini uniti da un solo obiettivo: salvare una vita. Sono certo che abbiamo messo Ayeda nelle migliori mani possibili e che l'accoglienza e la generosità dei siciliani sapranno accompagnarla in questo delicato percorso di cura e speranza".

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, su Facebook, sull'arrivo a Palermo di Ayeda, due anni, profuga afghana con i genitori in Iran, affetta da una grave malattia che richiede un urgente trapianto di fegato.

Il governatore, che aveva scritto "ce l'abbiamo fatta: la piccola Ayeda dall'Afghanistan all'Ismett di #Palermo, un grandissimo lavoro di squadra", nel post, dice "grazie a Pfic Italia Network Odv, Nove Caring Humans, Omar - Osservatorio Malattie Rare, Ismett Palermo, Regione Siciliana, Ambasciata d'Italia a Teheran e Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross".