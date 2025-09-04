ou
ULTIME NOTIZIE

Ferita dal marito, lo accoltella e lo uccide: arrestata a Napoli

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ayeda, 2 anni all'Ismett di Palermo. Schifani: "E'uno dei giorni più belli della vita"

Ayeda, 2 anni all'Ismett di Palermo. Schifani: "E'uno dei giorni più belli della vita"

PoliticaPalermo

"Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Di fronte al grido di aiuto della piccola Ayeda e della sua famiglia la Sicilia non si è voltata dall'altra parte. Si è messa in moto una straordinaria mobilitazione umanitaria che ha visto istituzioni, associazioni e cittadini uniti da un solo obiettivo: salvare una vita. Sono certo che abbiamo messo Ayeda nelle migliori mani possibili e che l'accoglienza e la generosità dei siciliani sapranno accompagnarla in questo delicato percorso di cura e speranza".
Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, su Facebook, sull'arrivo a Palermo di Ayeda, due anni, profuga afghana con i genitori in Iran, affetta da una grave malattia che richiede un urgente trapianto di fegato.
Il governatore, che aveva scritto "ce l'abbiamo fatta: la piccola Ayeda dall'Afghanistan all'Ismett di #Palermo, un grandissimo lavoro di squadra", nel post, dice "grazie a Pfic Italia Network Odv, Nove Caring Humans, Omar - Osservatorio Malattie Rare, Ismett Palermo, Regione Siciliana, Ambasciata d'Italia a Teheran e Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross".

Potrebbero Interessarti