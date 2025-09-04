ou
ULTIME NOTIZIE

Ferita dal marito, lo accoltella e lo uccide: arrestata a Napoli

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Due turchi con le armi arrestati a Viterbo alla festa di Santa Rosa

Due turchi con le armi arrestati a Viterbo alla festa di Santa Rosa

Fatti&Notizie

Due turchi sono stati rintracciati e arrestati nel pomeriggio di ieri in un B&B nel centro di Viterbo, in un punto nevralgico nel quale in serata si sarebbe poi svolta la festa della Macchina di Santa Rosa. Tra le personalità accreditate ieri per partecipare alla festa, c'era anche l'ambasciatore di Israele, apprende l'Adnkronos da fonti investigative. Con lui, nella lista, anche Arianna Meloni, poi trattenuta a Roma per impegni, i ministri Antonio Tajani e Alessandro Giuli e il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.
L'arresto e le armi: non esclusa ipotesi attentato
Sotto la lente dei poliziotti per comportamenti giudicati sospetti, i due sono stati trovati in possesso di una mitraglietta, di una pistola e di decine di munizioni. Sono in corso accertamenti per verificare se i due preparassero una azione nel corso della tradizionale manifestazione di Viterbo: sono stati effettuati controlli incrociati con le autorità turche, passati al setaccio cellulari, attrezzature ed esaminati vestiti e oggetti in possesso dei due fermati, un 40enne e un 22enne.
Non si può escludere che i due preparassero un attentato, ma al momento non sono emerse indicazioni chiare in questo senso e nel B&B non sarebbero stati trovati esplosivi. In questo senso in ambienti investigativi la cautela è massima, i due potrebbero essere elementi legati alla criminalità turca. La procura di Viterbo ha intanto aperto un fascicolo per detenzione illegale di armi.

Potrebbero Interessarti