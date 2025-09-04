ou
ULTIME NOTIZIE

Ferita dal marito, lo accoltella e lo uccide: arrestata a Napoli

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Scoperto portale che vende immagini su videosorveglianza, hackerate telecamere da casa

Scoperto portale che vende immagini su videosorveglianza, hackerate telecamere da casa

Fatti&Notizie

IUn portale sul clear web, facilmente accessibile attraverso imotori di ricerca, con migliaia di registrazioni audio-videotrafugate illecitamente da 2mila telecamere di sorveglianza incase, centri estetici o studi medici, è stato scoperto dallatrevigiana Yarix, centro di competenza per la cybersicurezzadell'azienda Var Group, che l'ha segnalato alla Polizia Postale.Attivo almeno da dicembre 2024, il portale consente divisualizzare gratuitamente brevi estratti di registrazioni datutto il mondo e anche dall'Italia, offrendo anche lapossibilità di acquistare l'accesso alla videocamera perulteriori contenuti o per averne il controllo. C'è anche untariffario: il prezzo varia da 20 a 575 dollari.

Potrebbero Interessarti