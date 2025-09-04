Scoperto portale che vende immagini su videosorveglianza, hackerate telecamere da casa
IUn portale sul clear web, facilmente accessibile attraverso imotori di ricerca, con migliaia di registrazioni audio-videotrafugate illecitamente da 2mila telecamere di sorveglianza incase, centri estetici o studi medici, è stato scoperto dallatrevigiana Yarix, centro di competenza per la cybersicurezzadell'azienda Var Group, che l'ha segnalato alla Polizia Postale.Attivo almeno da dicembre 2024, il portale consente divisualizzare gratuitamente brevi estratti di registrazioni datutto il mondo e anche dall'Italia, offrendo anche lapossibilità di acquistare l'accesso alla videocamera perulteriori contenuti o per averne il controllo. C'è anche untariffario: il prezzo varia da 20 a 575 dollari.