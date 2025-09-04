ou
ULTIME NOTIZIE

Ferita dal marito, lo accoltella e lo uccide: arrestata a Napoli

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Zelensky con i volenterosi a Parigi: stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza

Zelensky con i volenterosi a Parigi: stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza

Fatti&Notizie

'Stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza a lungotermine per l'Ucraina e garantendo già ora il supporto alle nostre Forze di Difesa ucraine', così in un tweet sul proprio profilo X il presidente ucraino Zelensky al termine della riunione dei Volenterosi a Parigi.
Sul fronte del Medio Oriente, 'Garantire un futuro al popolo palestinese', ha chiesto il Papa al presidente israeliano Herzog, ricevuto in udienza. 'Nel corso dei cordiali colloqui - si legge nella nota della Santa Sede - è stata affrontata la situazione politica e sociale del Medio Oriente, dove persistono numerosi conflitti, con particolare attenzione alla tragica situazione a Gaza', 'si è parlato di come garantire un futuro al popolo palestinese e della pace e stabilità della Regione, ribadendo da parte della Santa Sede la soluzione dei due Stati, come unica via d'uscita dalla guerra in corso. Non è mancato un riferimento a quanto accade in Cisgiordania e all'importante questione di Gerusalemme.

Potrebbero Interessarti