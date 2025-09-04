Zelensky con i volenterosi a Parigi: stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza

'Stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza a lungotermine per l'Ucraina e garantendo già ora il supporto alle nostre Forze di Difesa ucraine', così in un tweet sul proprio profilo X il presidente ucraino Zelensky al termine della riunione dei Volenterosi a Parigi.

Sul fronte del Medio Oriente, 'Garantire un futuro al popolo palestinese', ha chiesto il Papa al presidente israeliano Herzog, ricevuto in udienza. 'Nel corso dei cordiali colloqui - si legge nella nota della Santa Sede - è stata affrontata la situazione politica e sociale del Medio Oriente, dove persistono numerosi conflitti, con particolare attenzione alla tragica situazione a Gaza', 'si è parlato di come garantire un futuro al popolo palestinese e della pace e stabilità della Regione, ribadendo da parte della Santa Sede la soluzione dei due Stati, come unica via d'uscita dalla guerra in corso. Non è mancato un riferimento a quanto accade in Cisgiordania e all'importante questione di Gerusalemme.