Calcio a 5, la Trombatore Rosolini ingaggia l'argentino Tomas Castorina

La Trombatore C5 di Rosolini poteniza l'organico alla vigilia del campionato di serie C1. La società ha portato a termine l'ingaggio di un calciatore argentino. Si tratta del centrale/laterale Tomas Castorina, 30 anni. La sua esperienza alzerà il tasso tecnico della formazione di Rosario Benventre al suo primo anni in C. Il club non intende correre alcun rischio e punta alla permanenza nella categoria. Sabato, intanto a Rosolini, si gioca la partita di ritorno di Coppa Italia tra Trombatore C5 e Meta Ragusa. Nel match di andata hanno vinto i siracusani per 5 a 2.