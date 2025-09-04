ou
ULTIME NOTIZIE

Ferita dal marito, lo accoltella e lo uccide: arrestata a Napoli





Calcio, il Modica ingaggia il difensore Simone Brugaletta

CronacaRagusa

Il Modica Calcio non ferma la sua campagna acquisti e dopo Bonanno, il duo Mattia Pitino e Luca Gugliotta, assicura un nuovo tassello difensivo di grandissimo valore a mister Filippo Raciti. In rossoblù arriva Simone Brugaletta: farà parte del muro rossoblù che si sta costruendo davanti a Romano.
Nato a Modica, il classe ’94, ha iniziato a muovere i primi passi nelle giovanili del Catania dal 2011 al 2014 per poi passare al Teramo con il quale ha potuto raccogliere presenze in un campionato come quello di Serie C che gli ha permesso una grande crescita professionale. Il ragazzo vanta, poi, tante presenze in D con le maglie di Acireale, Ragusa, Gela e Città di Sant’Agata.
Un vero esperto del reparto arretrato ed elemento di categoria superiore che ha deciso di sposare il progetto della sua città ricco di ambizione e voglia di portare in alto questi colori. Un richiamo, questo, al quale nessun giocatore modicano può resistere, pronto a scendere in campo e a mostrare il blasone e la passione di un’intera società che passo dopo passo si afferma ai vertici della categoria che occupa, sempre al lavoro per regalare alla propria città palcoscenici importanti.

