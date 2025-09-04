ou
Acate, al via le manifestazioni del "Settembre a Biscari"

Al via venerdì ad Acate, alle 20,30, alla Villa Margherita, con la commedia “Le sorprese del divorzio”, a cura della Produzione Teatro Antidoto di Gela, il Settembre a Biscari, che andrà avanti fino al 5 ottobre in varie location cittadine, ad esclusione del Castello di Principi di Biscari. “Un calendario ampio che abbraccia tutti i gusti con un numero di eventi mai visti e tutti di grande pregio – dice il sindaco Gianfranco Fidone -. Spettacoli, concerti, teatro, arte, cultura saranno presenti in tutto il paese: dal centro sino alle periferie coinvolgeremo Acate in un settembre spumeggiante. La nostra comunità si conferma così viva, dinamica e meta per turisti e visitatori”
“Emozioni d’autunno”, così recita il sottotitolo della manifestazione, sull’onda della consolidata tradizione, ma senza il Festival Teatrale a premi alla Corte del Castello. La commedia della compagnia gelese, più volte premiata alla rassegna che fu ideata e organizzata da Luigi Denaro, mette in scena con ironia e leggerezza i paradossi legati al matrimonio e al divorzio. Gli equivoci si susseguono a ritmo serrato, tra personaggi eccentrici e situazioni al limite dell’assurdo, in un crescendo di comicità che tiene alta l’attenzione dello spettatore fino all’ultima battuta.

