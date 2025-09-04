ou
ULTIME NOTIZIE

Ferita dal marito, lo accoltella e lo uccide: arrestata a Napoli

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Lune d'Oriente a Modica, domenica 7 appuntamento tra i vicoli di Cartidduni

Lune d'Oriente a Modica, domenica 7 appuntamento tra i vicoli di Cartidduni

CulturaRagusa

Ultimo appuntamento per “Lune d’Oriente” a Modica, percorsi culturali al chiaro di luna. Il 7 settembre, tra i vicoli del quartiere Cartidduni di Modica si terrà ultima passeggiata notturna “Lune d’Oriente” per il 2025.
Giunta alla terza edizione, l’iniziativa – promossa dall’Ente Liceo Convitto e dalle Associazioni culturali del Comitato “Quartiere d’Oriente” – propone itinerari guidati nelle notti di luna piena alla scoperta del quartiere medievale di Cartidduni e del Convento di Sant’Anna e San Calogero, dove sarà possibile ammirare il prezioso crocifisso seicentesco e le mummie custodite nell’antico edificio sacro. Il raduno dei partecipanti è previsto domenica 7 settembre alle ore 19:30 al piazzale Falcone-Borsellino. È consigliato indossare scarpe comode e lasciarsi guidare dai bagliori della luna alla scoperta del quartiere.
Il costo è di 20 euro a persona e comprende la degustazione di prodotti tipici modicani offerti dagli sponsor. Per informazioni e prenotazioni (anche via WhatsApp): 3387205944- 3515293467

Potrebbero Interessarti