Lune d'Oriente a Modica, domenica 7 appuntamento tra i vicoli di Cartidduni

Ultimo appuntamento per “Lune d’Oriente” a Modica, percorsi culturali al chiaro di luna. Il 7 settembre, tra i vicoli del quartiere Cartidduni di Modica si terrà ultima passeggiata notturna “Lune d’Oriente” per il 2025.

Giunta alla terza edizione, l’iniziativa – promossa dall’Ente Liceo Convitto e dalle Associazioni culturali del Comitato “Quartiere d’Oriente” – propone itinerari guidati nelle notti di luna piena alla scoperta del quartiere medievale di Cartidduni e del Convento di Sant’Anna e San Calogero, dove sarà possibile ammirare il prezioso crocifisso seicentesco e le mummie custodite nell’antico edificio sacro. Il raduno dei partecipanti è previsto domenica 7 settembre alle ore 19:30 al piazzale Falcone-Borsellino. È consigliato indossare scarpe comode e lasciarsi guidare dai bagliori della luna alla scoperta del quartiere.

Il costo è di 20 euro a persona e comprende la degustazione di prodotti tipici modicani offerti dagli sponsor. Per informazioni e prenotazioni (anche via WhatsApp): 3387205944- 3515293467