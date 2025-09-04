Migliaia al Santuario di Siracusa per l'addio all' arcivescovo Costanzo

"Era un uomo innamorato della parola di Dio. Mi piace indicare tre dimensioni della sua vita: l'amore per Dio, l'amore per la Chiesa, l'amore per la città".

Così arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, ha presieduto la messa esequiale dell'arcivescovo Giuseppe Costanzo nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa.

Presenti il cardinale Paolo Romeo, il vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana Antonino Raspanti, i vescovi di Sicilia. Migliaia le persone nel tempio mariano, siracusani ma anche provenienti da Acireale città natale di Costanzo), da Nola (dove era stato vescovo) e da altre parti d'Italia. Mons.Lomanto ha ricordato la vicinanza dell'arcivescovo Costanzo "ai lavoratori, alla realtà della vasta area del polo industriale siracusano, alle aziende di produzione agricola e metalmeccanica: si adoperò per una capillare pastorale del lavoro raggiungendo operai e dirigenti sul posto di lavoro".

Domani la tumulazione nella cappella del Crocifisso nella chiesa Cattedrale.