Servizio di riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare negli ospedali di Comiso e Modica

A Comiso e Modica il servizio di riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare. Lo annuncia in una nota il deputato regionale della DC, Ignazio Abbate, che rivolge apprezzamento al direttore generale dell'Asp di Ragusa, Pino Drago. Il progetto è nato in collaborazione con gli Ospedali di Modica e Comiso. Un’iniziativa lodevole che rafforza in modo significativo l’offerta sanitaria del territorio. Il servizio, che partirà dal 10 settembre all’ospedale “Regina Margherita” di Comiso e subito dopo nel reparto di otorino a Modica, si concentrerà su patologie che impattano in modo notevole sulla qualità della vita dei pazienti, come i disturbi dell’equilibrio, le vertigini e le difficoltà a deglutire. Il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, ha sottolineato l'importanza di questo passo avanti: "L'apertura di questo servizio rappresenta un eccellente esempio di sanità al servizio del cittadino. È un modello all'avanguardia che, purtroppo, è quasi del tutto assente nella nostra regione, e che consente un approccio terapeutico mirato e personalizzato, fondamentale per chi soffre di condizioni croniche e invalidanti. La sanità deve essere vicina ai cittadini. L'attivazione di questi ambulatori in punti strategici del nostro territorio dimostra una chiara visione e un impegno concreto per migliorare i servizi offerti. Ringrazio il dott. Drago e tutta l'équipe dell'ASP per aver trasformato questo progetto in realtà".