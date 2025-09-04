Reggio Calabria, estradato dalla Spagna trafficante di droga

stato estradato dalla Spagna ed è stato trasferito in Italia un presunto trafficante di droga, Geremia Zandonella, di 29 anni, ricercato nell'ambito dell'operazione "Millennium", condotta nel maggio scorso dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della Dda reggina.

Zandonella era sfuggito all'arresto perché nel momento dell'operazione si trovava già all'estero.

Nell'inchiesta che aveva portato all'operazione, coordinata dai procuratori aggiunti Giuseppe Lombardo, Stefano Musolino e Walter Ignazitto, erano state coinvolte, complessivamente, 97 persone.

Per la cattura di Zandonella è stato fondamentale l'intervento dell'unità I-Can del Servizio per la cooperazione internazionale della Direzione centrale della polizia criminale che, sulla base delle informazioni fornite dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Calabria, ha avviato le interlocuzioni info-operative con le autorità internazionali.

Nel momento in cui il presunto trafficante di droga é stato localizzato, é stata richiesta la collaborazione della polizia spagnola, che lo ha arrestato.

Secondo quanto é emerso dall'inchiesta, Zandonella avrebbe fatto parte di una cellula criminale dedita al narcotraffico nel territorio di Milano. Gruppo guidato da Pasquale Zappia, arrestato anche lui nell'operazione.