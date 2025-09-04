Bimbo di 3 anni muore in ospedale a Bari, forse è meningite

Un bimbo di tre anni è morto questa mattina all'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari probabilmente a causa di una meningite.

Come spiega la Asl di Taranto in una nota, il piccolo era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto nel pomeriggio di ieri ed era stato ricoverato nel reparto di Pediatria.

condizioni sono peggiorate e, intorno alle 22, è stato disposto il trasferimento a Bari. Nelle prime ore del mattino il bambino è morto.

I genitori hanno presentato denuncia alla polizia, la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità nella morte del piccolo. La salma, su disposizione della Procura, si trova nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari e nei prossimi giorni dovrebbe essere eseguita l'autopsia.

Come spiega la Asl di Taranto in una nota, "dalle prime valutazioni cliniche si ipotizza, come causa del decesso, una sepsi fulminante da meningococco e sono attualmente in corso le analisi di laboratorio e gli approfondimenti diagnostici per confermare la causa dell'infezione". "Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto - si legge ancora nella nota - ha comunque già attivato tutte le procedure previste per la sorveglianza epidemiologica e la profilassi dei contatti stretti, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Secondo le informazioni attualmente disponibili, il bambino non risultava vaccinato contro questo agente patogeno".