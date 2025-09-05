ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, 200.000 euro per lavori alla chiesa di Quartarella

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Modica, identificati e denunciati i partecipanti alla rissa nel centro storico

Modica, identificati e denunciati i partecipanti alla rissa nel centro storico

CronacaRagusa

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica hanno denunciato 6 giovani extracomunitari, 5 di nazionalità egiziana e un tunisino, per aver partecipato alla rissa che martedì sera, poco prima della mezzanotte, si è svolta nel centro storico di Modica. I cinque, regolari sul territorio nazionale, si trovavano in Corso Umberto I, quando improvvisamente, per futili motivi, sono venuti alle mani, iniziando a picchiarsi, con calci e pugni.
La volante, allertata da una chiamata sul 112, è giunta sul posto, quando ormai i giovani, dopo lo scontro fisico, durato meno di un minuto, si erano allontanati ma sono stati successivamente identificati, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. A conclusione delle indagini, i giovani stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Potrebbero Interessarti