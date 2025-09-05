ou
Modica, 200.000 euro per lavori alla chiesa di Quartarella

Caltanissetta, riapre in anticipo lo svincolo di Resuttano sulla A19

CronacaCaltanissetta

Riapre in anticipo, rispetto al cronoprogramma stabilito, la rampa di uscita dall'autostrada A19 dello svincolo di Resuttano nella carreggiata in direzione Catania (Km 83). Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che le attività di manutenzione erano partite martedì 2 settembre e sono state completate nella mattinata di oggi. Viene così restituita all'utenza la rampa autostradale di accesso alle città di Resuttano e Alimena, evidenzia la nota Anas.

