Modica, 200.000 euro per lavori alla chiesa di Quartarella

Iniziativa del parlamentare regionale modicano della DC, Ignazio Abbate, che ha ottenuto un finanziamento di oltre 200 mila euro proveniente dallo stanziamento della legge 433 del 1991 ad oggi rimasto inutilizzato che servirà a recuperare il campanile e il tetto fatiscenti della chiesa del SS. Redentore in contrada Quartarella a Modica. Questa mattina il sopralluogo del parlamentare della DC in compagnia del parroco, don Fulvio Cataudella: “Residui giacenti da oltre 30 anni, frutto della famosa legge post terremoto di S.Lucia del 1990- afferma Abbate - e che erano destinati a perdersi per sempre. Grazie alle segnalazioni ricevute dal parroco, don Fulvio, siamo riusciti ad ottenere questo aiuto economico che riporterà la chiesetta agli antichi splendori. Il tetto ammalorato, il campanile fatiscente, visibili tracce di umido sull’intonaco interno. Sono solo alcuni dei problemi che andremo a risolvere grazie a questo intervento. Sarà la Protezione Civile, i cui tecnici del dipartimento di Ragusa stanno procedendo con l’adeguamento del progetto al prezzario attuale, a gestire il progetto che entro questo mese verrà approvato".