Febbre del Nilo, a Palermo un 30enne positivo al virus West Nile

Un uomo di 30 anni, di Palermo, ma che abita a Voghera dove lavora, è risultato positivo al virus West Nile. L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia giovedì sera con febbre e astenia e l'equipe medica ha intuito potesse avere contratto il virus della febbre del Nilo e ha fatto svolgere gli esami sul sangue in laboratorio. L'esame è risultato positivo. La conferma è arrivata dal laboratorio del Policlinico palermitano. Il paziente è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive del Policlinico 'Paolo Giaccone'.

La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile (da cui prende il nome). Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Altri mezzi di infezione documentati, anche se molto più rari, sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. Il virus infetta anche altri mammiferi, soprattutto equini, ma in alcuni casi anche cani, gatti, conigli e altri. Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario.